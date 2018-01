SALERNO – Un ragazzo di 17 anni è stato trovato in fin di vita in un appartamento a Nocera Inferiore. Il ragazzo era in casa di conoscenti e nonostante i soccorsi è arrivato all’ospedale Umberto I già morto. Il ragazzo, che era in compagnia di una giovane di 23 anni, ha accusato un malore nella notte tra 21 e 22 gennaio. La Procura ha dispoto l’autopsia sul suo corpo e i carabinieri indagano per ricostruire cosa sia accaduto nella casa.

Nello Ferrigno sul quotidiano Il Mattino scrive che il ragazzo era originario di Cava de’ Tirreni e che intorno alle 3,30 del mattino la ragazza che era con lui nella casa di Nocera Inferiore ha chiesto aiuto al 118, ma quando i soccorritori sono arrivati le sue condizioni erano già critiche: