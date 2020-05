NOCERA INFERIORE (SALERNO) – Tragedia nella notte tra lunedì e martedì a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone dell’appartamento in cui viveva, in via Ricco.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

Anche i carabinieri sono accorsi sul posto per i rilievi del caso.

Secondo quanto riferisce Salerno Today, tra le ipotesi c’è quella di un caso di suicidio, in ragione di alcuni messaggi trovati sul cellulare del ragazzo. Sotto choc la famiglia del ragazzo.

Si tratta del terzo minorenne che si è ucciso a Salerno nelle ultime settimane, ricorda Salerno Today.

L’ultimo episodio risale al 10 maggio scorso, e ha visto il suicidio di un ragazzo di 15 anni, morto dopo essere precipitato dal balcone di casa.

Il 29 aprile stessa sorte per un ragazzino di 13 anni. (Fonti: Salerno Today, Fanpage)