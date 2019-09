SALERNO – Intervento eccezionale all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. L’equipe capitanata dal primario di Neurochirurgia Michele Carandente ha asportato un tumore al cervello di 8 centimetri, tenendo il paziente sveglio e collaborativo per l’intera durata dell’intervento.

Il paziente è un docente di 30 anni di Castellammare di Stabia. I medici hanno optato per la tecnica dell’awake craniotomy per preservare le sue funzioni motorie e verbali. L’intervento, durato circa quattro ore, ha permesso di asportare completamente la massa con l’ausilio del monitoraggio neuromotorio, al fine di ridurre al minimo eventuali lesioni. Al termine dell’operazione il 30enne è rientrato in reparto.

Insieme al primario Michele Carandente, hanno operato i suoi collaboratori Agostino Bosone e Giovanni D’Onofrio; la componente anestesiologica, la cui unità operativa è diretta dal primario Mario Iannotti, è stata affidata al dottor Domenico Carbone e agli infermieri del complesso operatorio Francesca Russo, Annamaria Scola e Francesca Carmine Ventura.

L’intervento effettuato nella giornata di mercoledì conferma il livello d’eccellenza raggiunto dalla Neurochirugia all’Umberto I di Nocera Inferiore.

Fonte: Ansa