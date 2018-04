NOCERA SUPERIORE – Grave incidente a Nocera Superiore, in provincia di Salerno.

Il bilancio è drammatico: due morti e otto ferito, tutte persone giovanissime. Due vetture con nove persone a bordo, di cui otto giovani. Secondo quanto si apprende dai soccorritori intervenuti a bordo di due ambulanze del Saut, il Sistema assistenza urgenza territoriale – una della Croce Bianca di Nocera e una di Cava – è morto un diciassettenne e un’altra persona mentre alcuni dei giovani sono rimasti gravemente feriti e trasportati negli ospedali di Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni e Salerno. La dinamica è ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto in via Nazionale.

Aggiunge Salerno Today:

Ad avere la peggio, un 17enne di Sant’Egidio del Monte Albino che purtroppo non ce l’ha fatta. Gli altri feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Nocera, Cava e Salerno. Non mancano casi gravi. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tremendo incidente.