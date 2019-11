PARMA – Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, giovedì 28 novembre, in una piazzola a lato della provinciale 357 che collega Noceto a Medesano, in provincia di Parma. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 7 nei pressi della località Rampa e sul posto in questo momento ci sono i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Noceto. Per ora non si esclude nessuna ipotesi. Accanto al cadavere non erano presenti veicoli.

Fonte: ANSA.