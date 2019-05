ROMA – Si è svegliata la piccola Noemi. Si è svegliata e ora respira da sola la piccola ferita gravemente nell’agguato di venerdì scorso in Piazza Nazionale a Napoli. Appena ha aperto gli occhi, raccontano le cronache, Noemi ha chiesto le sue bambole. E come darle torto. Noemi si è svegliata nel giorno in cui le forze dell’ordine sono riusciti a catturare l’uomo che venerdì, in Piazza Nazionale, avrebbe sparato. L’uomo che avrebbe sparato contro il suo obiettivo, tal Salvatore Nurcaro, anche lui ferito gravemente, e che avrebbe sparato contro la piccola Noemi. I condizionali sono d’obbligo. Almeno per ora. Le notizie sono ancora tutte frammentarie.

L’uomo fermato si chiama Armando Del Re ed è stato preso lontano da Napoli. Almeno queste sono le prime ricostruzioni. Armando Del Re è stato preso in Toscana, mentre con una 500 bianca percorreva la Siena-Betolle. Con lui è stato fermato anche il fratello. In macchina c’erano anche la madre e la sorella. Almeno, lo ripetiamo, queste sono le prime informazioni.

Del Re, proprio nei minuti in cui la piccola Noemi si svegliava e richiedeva, giustamente, le sue bambole, è stato trasportato in caserma a Siena. Non c’è che dire. Due belle notizie. Ora non resta che aspettare i dettagli dell’arresto. Fonte: Il Messaggero, Ansa.