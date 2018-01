LECCE – Svolta nel caso di Noemi Durini, la ragazza scomparsa il 3 settembre da Montesardo e trovata morta nelle campagne di Castrignano del Capo 10 giorni dopo, in provincia di Lecce. La trasmissione Quarto Grado parla di un nuovo indagato dalla Procira di Lecce: si tratterebbe del meccanico Fausto Nicolì.

Nei giorni scorsi l’ex fidanzato di Noemi, Lucio, all’epoca dei fatti 17enne e attualmente rinchiuso nell’istituto per minorenni di Quartucciu (Cagliari) perché reo confesso del delitto, aveva inviato una lettera agli inquirenti ritrattando la confessione e scrivendo che ad uccidere Noemi era stato Nicolì, scrive l’Ansa.

Secondo quanto riferito da ‘Quarto grado’, la polizia, su disposizione della Procura, avrebbero perquisito stamani l’abitazione di Nicolì, notificandogli il provvedimento che lo vede indagato. Il referto dell’autopsia sostiene che Noemi, prima di essere uccisa, venne picchiata, probabilmente a mani nude, e successivamente accoltellata al capo e al collo.

Nel cuoio capelluto della sedicenne fu trovata la punta del coltellino utilizzato per il ferimento, mentre sul cadavere della ragazzina non c’erano segni di colpi di pietra, come si era ipotizzato in un primo momento. Fu lo stesso ex fidanzatino, dopo ore di interrogatorio, ad indicare agli investigatori il luogo in cui era stato nascosto il corpo della ragazzina.