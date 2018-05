NAPOLI – Brutto incidente la mattina di mercoledì 30 maggio sulla strada statale 7 bis che collega Nola (Napoli) a Villa Literno (Caserta). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Un due tir, un furgone e due auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento.

Da quanto è emerso fino ad ora sembra che il furgone sia finito prima contro un’auto e poi contro il guardrail. Nel maxi tamponamento sono rimaste ferite diverse persone, ma secondo quanto riferisce Napoli Today non sarebbero in gravi condizioni.

L’incidente ha pesantemente compromesso la viabilità dell’arteria, soprattutto nel tratto tra Pomigliano e Villa Literno. Spiega il quotidiano online campano:

Secondo le prime notizie non dovrebbero esserci feriti gravi, ma soltanto alcuni contusi. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto: ciò che è evidente, è che lo scontro ha distrutto il parabrezza di un tir e deformato il rimorchio del camion. Sul posto mezzi di soccorso e forze dell’ordine, per ricostruire quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità il quanto accaduto.