Tragedia questa mattina, 26 maggio, in un’abitazione di Nole, in provincia di Torino. Un ex poliziotto di 44 anni, che viveva insieme alla madre, ha sparato alla donna e poi si è suicidato. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. L’uomo è morto sul colpo. La madre, colpita alla fronte, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.

Poliziotto spara alla madre e poi si toglie la vita, tragedia a Nole

Un fulmine a ciel sereno che lascia sgomenta e senza parole un’intera comunità. La tragedia è avvenuta in un’abitazione di via Grazioli a Nole. Il poliziotto di 44 anni, che viveva insieme alla madre, ha prima sparato alla donna 72enne e poi ha rivolto l’arma contro di sè e si è tolto la vita. Su quanto accaduto a Nole sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Giunti sul posto, insieme all’equipe medica del 118, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte ad una scena agghiacciante. L’uomo è morto sul colpo. La madre, invece, colpita alla fronte, è stata trasportata d’urgenza, in elisoccorso, in ospedale in condizioni critiche.