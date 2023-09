Non si ferma all’alt e investe pedone trascinandolo per 60 metri, arrestato 18enne senza patente

Non si ferma all’alt dei carabinieri, fa scattare un inseguimento e prima di essere fermato e arrestato investe con l’auto un pedone, trascinandolo per circa 60 metri. E’ successo ieri mattina, in provincia di Parma, nella zona di Porcigatone, e il protagonista di questa vicenda è un 18enne della Valceno che nel giro di pochissimi minuti ha commesso una serie di reati ed illeciti amministrativi mettendo anche a rischio la vita dell’uomo investito, un 26enne.

Non si ferma all’alt e investe pedone, arrestato 18enne

Tutto è cominciato quando i carabinieri, impegnati in una serie di controlli sulla Sp 21, che collega Borgotaro a Bardi, hanno intimato l’alt al veicolo condotto dal 18enne. Il giovane inizialmente ha rallentato, ma giunto a poche decine di metri dall’equipaggio accelerava bruscamente dandosi alla fuga. I carabinieri lo hanno inseguito e nell’attraversare la frazione di Porcigatone l’auto ha investito un pedone, trascinandolo per circa 60 metri: pochi chilometri dopo i militari sono riusciti a fermare il pirata della strada.

Era senza patente

Il 18enne, che tra l’altro non ha mai conseguito la patente, è stato quindi arrestato e ora si trova ai domiciliari. Il pedone investito, un 26enne del luogo, soccorso e trasportato all’ospedale di Parma, è stato giudicato guaribile in una ventina di giorni per politraumi.

