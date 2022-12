“Non mangio da tre giorni, sono sola”, la chiamata giunta al 112 di Melito, in provincia di Napoli, stavolta era diversa dal solito: nessun reato da segnalare, all’altro capo del telefono una 63enne del posto che ha composto il numero di emergenza per raccontare ai carabinieri il momento di solitudine che sta vivendo, accentuato dal clima natalizio.

I carabinieri della tenenza di Melito ci hanno messo poco a comprendere cosa si nascondesse dietro le sue parole. Era sola, vedova da tempo, senza alcuna fonte di reddito. Non poteva permettersi neanche un tozzo di pane né di pagare le bollette. Da tre giorni si reggeva in piedi con un solo yogurt e qualche farmaco per alleviare la disperazione.

Senza pensione e con un figlio lontano non solo geograficamente. I militari si sono assicurati che i medici la visitassero immediatamente. Poi, scongiurati problemi fisici gravi le hanno fatto la spesa: le hanno portato acqua (mancava in casa anche quella…), frutta, pane, pasta e un pasto caldo ristoratore. Pure un pandoro per ricordare che è Natale. Ma non si limiteranno a questo, si assicureranno che la donna riceva l’aiuto necessario dagli enti assistenziali del posto e le garantiranno una vicinanza costante.

Melito, scatta la gara di solidarietà dopo l’sos della signora

Intanto a Melito, si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà per la donna. In tanti, dopo che la notizia si è diffusa, si sono fatti avanti per dichiararsi pronti a darle aiuto. “La cosa che ci sta riempiendo maggiormente di orgoglio – racconta il tenente Valerio Scatoletti, comandante della stazione di Melito – è che non appena la notizia si è diffusa abbiamo ricevuto e stiamo ancora ricevendo decine di telefonate da parte di comuni cittadini che si stanno adoperando in ogni modo nel voler aiutare la signora con generi alimentari e quant’altro”.

“Pertanto li stiamo mettendo in contatto con i servizi sociali del Comune di Melito che provvederanno a recare alla signora gli aiuti della comunità che si sta dimostrando veramente sensibile e quindi tutti insieme credo che faremo trascorrere un Natale più sereno alla signora”.

Forse dovresti anche sapere che…