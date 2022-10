Non solo listeria: richiamate le confezioni da 200g di Gallette di riso giganti di marchio Carrefour bio “per possibile presenza di micotossine”. L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il produttore Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ha disposto il richiamo dei lotti R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023. Nel documento si spiega che “solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute”. L’indicazione è: “i consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarli nel punto vendita di acquisto per sostituzione o rimborso”.

La listeria nel prosciutto

Due giorni fa allarme per Listeria Monocytogenes, questa volta riguarda un lotto di Prosciutto Cotto Alta Qualità del marchio Sapor di Cascina, già ritirato dal mercato. Il produttore, Motta Srl con sede a Barlassina (MB), come si apprende dal sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo del lotto 223467, distribuito da Penny Market e con scadenza 20 ottobre 2022, per “non conformità microbiologica”. La raccomandazione, come sempre in questi casi, è “di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”.

Listeria: nei giorni scorsi wurstel, tramezzini, pancake e gorgonzola

Nelle ultime settimane l’allarme aveva riguardato alcuni specifici lotti di diversi altri alimenti: wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancakes al cioccolato. Qualche giorno fa l’ennesimo richiamo per un lotto di Gorgonzola Dolce di Pascoli italiani. Dello stesso marchio è stato ritirato anche un lotto di Fontina Dop.

