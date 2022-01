Una ragazza di 28 anni, postiva al Covid e non vaccinata, è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo che, durante la degenza, è stato possibile farla partorire quanto si è capito che le sue condizioni erano ormai disperate. Il bimbo, nato prematuro, ora è estubato e stabile.

Non vaccinata e positiva muore dopo aver partorito

Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo. I medici del Policlinico Umberto I nonostante e in considerazione delle condizioni disperate della donna che si era aggravata, hanno fatto il possibile per far nascere il neonato.

L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ricorda “l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza e formula ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”.

Morta a 31 anni di Covid dopo il parto, non era vaccinata

Una tragedia che ricorda quella accaduta pochi mesi fa nella provincia di Napoli dove a morire, dopo aver partorito due gemellini, fu una 31enne, anch’essa non vaccinata e positiva. I due gemelli, nati prematuri, sono attualmente attaccati al respiratore.

“Se tornassi indietro la farei vaccinare, fu il ginecologo a consigliarci di non farlo” ha detto qualche giorno fa il marito al Corriere della Sera. “Mi mandò l’ultimo messaggio l’11 ottobre dicendomi: ho combattuto come un leone, ma non credo di farcela. Prenditi cura dei nostri bambini. Hanno bisogno di te. Non volevo crederci, ho pregato perché almeno lei si salvasse. Un anno prima avevo perso i miei genitori in venti giorni. Ma perché la vita si è accanita in questo modo? Volevamo soltanto essere felici insieme”.