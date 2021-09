Ci sono oltre 3,5 milioni di italiani che hanno più di 50 anni che non hanno fatto neanche la prima dose del vaccino. Lo indica il nuovo report settimanale del governo.

Articolo aggiornato ore 17:46.

Metà dei non vaccinati tra i 50 e 59 anni

Nel report del governo emerge che poco meno della metà, 1.764.538, sono nella fascia tra i 50 e i 59 anni, il 18,28% degli oltre 6,5 milioni totali. Tra gli over 80, gli italiani che non hanno alcuna protezione al covid sono invece 250.902 (il 5,51% del totale) mentre nella fascia 70-79 sono 545.426 (il 9,06%) e in quella 60-69 sono 980.879 (il 12,99%).

Over 80, il 92% ha completato il ciclo vaccinale

Nella fascia di età degli over 80, il 92,20% ha completato il ciclo vaccinale. In totale sono 4.198.8219 i soggetti che hanno assunto le due dosi in una popolazione composta da 4.554.107. Nel segmento di età 70-79 anni la percentuale degli immunizzati si attesta al 88,65% pari a 5.336.295 persone per una popolazione di 6.019.293.

Prima dose per oltre 63% ragazzi tra 12 e 19 anni

Salgono le somministrazioni di vaccini tra i teenager, in vista dell’apertura dell’anno scolastico. Ha fatto la prima dose (compresa quella unica) il 63% dei 4,6 milioni di italiani in questa fascia d’età. Hanno completato il ciclo e sono quindi immunizzati in 1,9 milioni, pari al 42% del totale. Questi i dati del report settimanale della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. In attesa di prima dose sono invece 1,6 milioni, pari al 36,5% del totale.

Scuola, oltre l’88% del personale è vaccinato

L’88,44% del personale scolastico – 1.362.705 su 1.540.833 tra prof, dirigenti e Ata – è vaccinato con entrambe le dosi mentre ci sono 103.891 tra docenti e personale non docente, pari al 6,74% del totale, che non hanno fatto neanche la prima dose. Gli appartenenti al mondo della scuola che hanno fatto la prima dose o la dose unica sono invece il 93,16% del totale.

A livello regionale, ci sono cinque regioni in cui sarebbe stato vaccinato tutto il personale presente, anche se i dati sono ancora in corso di verifica: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana. In Calabria, invece, il 29,30% del totale – 13.581 su 46.350 – non ha fatto neanche la prima dose, mentre in provincia di Bolzano i prof che non hanno alcuna protezione contro il Covid sono il 21, 29%.