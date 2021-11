Nonantola, incidente sulla via di Mezzo: auto si schianta contro scooter, morti i due conducenti

Incidente mortale a Nonantola (provincia di Modena) la mattina di venerdì 19 novembre. Un’auto e uno scooter si sono scontrati e nel sinistro sono morti entrambi i conducenti.

Le vittime sono un uomo di 44 anni, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere dell’auto, e una donna di 58. L’incidente è avvenuto sulla via di Mezzo, appena fuori Nonantola. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Non risultano altre persone coinvolte.

