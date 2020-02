TORINO – Si è spento in completa solitudine mesi fa nella sua casa. E’ morto così Patrizio Gioelli, camionista di 50 anni, in un condominio di via Monviso a None, in provincia di Torino. Il suo corpo è stato rinvenuto soltanto giovedì dai carabinieri.

L’uomo lavorava come autotrasportatore ed era spesso in Francia. I genitori che nemmeno a Natale lo avevano sentito, nei giorni scorsi scorsi avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Rho.

A dare l’allarme, già a settembre, erano stati i vicini casa che avevano avvertito l’amministratore a causa di un cattivo odore. Pensavano che avesse dimenticato in casa una sacco dell’immondizia.

Ieri la macabra scoperta. Secondo i riscontri del medico legale, il 50enne, che viveva al quinto piano di un palazzo, sarebbe morto circa 6 mesi fa per cause naturali. Sarà eseguita una autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.

Fonte: Ansa