None (Torino), fiamme alla ditta di autotrasporti Speed di via Pinerolo: colonna di fumo nero (foto Ansa)

Grossi incendio a None in provincia di Torino la mattina di oggi, venerdì 11 febbraio. La Speed, una ditta di autotrasporti che si trova in via Pinerolo, ha preso fuoco. Una colonna di fumo nero è visibile anche da molto lontano. Ad andare a fuoco sono stati alcuni bancali e alcuni mezzi, ma è stato coinvolto anche un capannone di lavorazione dei lamierati. Fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati.

None (Torino), grosso incendio alla Speed

Sul posto sono intervenuto numerose squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Torino Lingotto, Pinerolo, Rivalta di Torino e Carmagnola. Sul posto anche i Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incendio, i vigili urbani di None e i tecnici dell’Arpa.

None, il sindaco: “Stiamo verificando la tossicità dei fumi, chiudete le finestre”

Il sindaco di None, Loredana Brussino, ha spiegato che i volontari della Protezione civile e i tecnici dell’Arpa stanno svolgendo le analisi sui fumi sprigionati dall’incendio. Sull’avviso comunale si legge: “Vista l’importanza dell’incendio e lo sviluppo dei fumi sui quali si sta investigando da parte di Arpa si chiede alla popolazione di chiudere le finestre e limitare la circolazione allo stretto indispensabile”.