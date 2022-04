Un bambino di nove mesi è morto sei giorni dopo un incidente stradale in cui era rimasto gravemente ferito: venerdì il piccolo era nel passeggino in compagnia della nonna, quando i due erano stati investiti da un suv. In località Pagliare di Morro d’Oro, provincia di Tramo. Il bimbo, inizialmente ricoverato a Teramo in condizioni disperate, era poi stato trasferito al Bambino Gesù di Roma. Gravissimo il quadro clinico: il piccolo non si è mai ripreso, fino al decesso. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, era avvenuto nei pressi delle strisce pedonali. Alla guida del suv c’era un anziano.

L’incidente, il suv, la nonna e il nipotino

L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 25 marzo, sulla statale 150, all’altezza dell’incrocio con via Maria Montessori, nel centro abitato di Pagliare. Nonna e nipote, residenti non distante dal luogo dell’accaduto, secondo alcune testimonianze stavano attraversando sulle strisce pedonali. A travolgerli è stata una Jeep Renegade guidata da un pensionato. Violentissimo l’impatto, tanto che il passeggino è rimasto schiacciato contro un palo. Per soccorrere il bambino, sul posto era arrivato l’elicottero del 118, che lo aveva trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo. Nella stessa giornata, viste le gravissime condizioni del piccolo, si è deciso per il trasferimento a Roma, eseguito sempre in elicottero. La donna, che ha riportato fratture e lesioni, è ricoverata a Teramo.