Le tre nonnine di Campoli con in braccio tre piccoli africani: se la bontà diventa virale

ROMA – Non sono sempre i post di rancorosi haters a prendersi la scena social. La foto delle tre arzille nonne di Campoli del Taburno in provincia di Benevento, con in braccio tre bellissimi e nerissimi figli di migranti sta spopolando in rete.

In un solo scatto la smentita che l’Italia stia affogando in un delirio di razzismo e intolleranza. Cose buone, non buoniste. Di questi tempi una sorpresa, forse uno scandalo. Zi Nicolina dà la merenda a uno dei bimbi, Zi Vicenza se ne coccola un altro, Zi Maria culla tra le sue braccia il più piccolo che dorme.

“E così scopri che c’è un mondo pieno di umanità, pieno di carezze, pieno di sorrisi”, ha scritto l’utente che ha condiviso la foto pubblicata sulla pagina Facebook “Sei di Campoli se”. (fonte Tgcom24)