Norberto Bianchi, malore mentre gioca a calcio con gli amici: morto l’ex calciatore della Torres

L’ex giocatore della Torres Norberto Bianchi, 65 anni, ha avuto un malore ed è morto durante una partita di calcio con gli amici. Tutto è avvenuto a Sorso, in provincia di Sassari, nel centro sportivo Borgo degli Ulivi.

Bianchi stava a giocando con alcuni amici quando all’improvviso ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Il 65enne è stato subito soccorso dagli amici e poi dai soccorsi arrivati immediatamente ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

Norberto Bianchi a metà anni ’70 ha giocato con la Torres e poi ad Alghero, Calangianus e Castelsardo.

Il comunicato della Torres

“La Torres, la sua dirigenza, lo staff tecnico, medico, fisioterapico e operativo, dirigenti, tecnici e istruttori di Settore Giovanile e Scuola Calcio, tutti i tesserati rossoblù e la tifoseria torresina si stringono in un forte e affettuoso abbraccio a Daniele Bianchi e a tutta la sua famiglia per l’improvvisa e tragica scomparsa del caro padre, Norberto, uomo di calcio con alle spalle un passato da calciatore ed un importante trascorso rossoblù. A lui va il nostro pensiero, al “nostro” Daniele (suo figlio), già protagonista in campo con la maglia della Torres e oggi impegnato dietro le scrivanie a supporto del nuovo progetto rossoblù, vanno i nostri pensieri e le più sentite condoglianze”.