PERUGIA – Nuove luci per il campo sportivo di Norcia dopo la devastazione del terremoto nel centro Italia. L’impianto di illuminazione allo stadio Filippo Micheli di Norcia è stato donato dal Grande Oriente d’Italia e anche Stefano Bisi, il Gran Maestro, era presente all’accensione delle luci insieme a una delegazione del Coni regionale e altre personalità.

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, durante l’inaugurazione del nuovo impianto di luci ha dichiarato, come riporta l’Ansa:

“È un momento atteso da molto tempo, lo scorso anno i nostri ragazzi hanno dovuto peregrinare per i campi sportivi della Valnerina e per l’Umbria per tenersi allenati, con l’illuminazione di oggi potranno tornare ad allenarsi in città. Non è stato semplice perché il campo è vicino ad una faglia sismica quindi il sistema è stato studiato per far sì che l’altezza dei pali della luce fosse al di sotto della soglia necessaria per il calcolo antisismico. Il progettista della Federcalcio stessa ha realizzato un nuovo sistema innovativo, a bassissimo consumo, con lampade led che fa del nostro campo uno dei meglio illuminati della nostra categoria”.