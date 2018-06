NOTO (SIRACUSA) – Cinquantatré persone, migranti pachistani e afghani, sono sbarcate sulla spiaggia di Calamosche a Noto, in provincia di Siracusa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tra loro ci sono otto donne e 14 bambini.

Il gruppo si trovava a bordo di un’imbarcazione che, subito dopo aver lasciato a terra i migranti, ha ripreso il largo. I 53 sono stati intercettati nella notte tra lunedì e martedì dalle forze dell’ordine e trasferiti al porto commerciale di Augusta dove sono iniziate le procedure di identificazione. La località è la stessa scelta da Fedez e Chiara Ferragni per il loro matrimonio, in programma il prossimo 31 agosto.

Ma quello di Noto probabilmente non sarà l’unico sbarco della giornata. All’indomani dell’accesa polemica che ha avuto per oggetto la nave Aquarius, con a bordo 629 migranti, martedì 12 giugno dovrebbe attraccare nel porto di Catania la nave Diciotti della Marina militare italiana con a bordo oltre 900 migranti soccorsi nei giorni scorsi in 7 operazioni diverse nelle acque del Mediterraneo, al largo della Libia.