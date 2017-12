MONZA – C’è una svolta nel giallo del tallio che a Nova Milanese ha fatto tre vittime nello stesso nucleo familiare. E’ stato arrestato il presunto responsabile: si tratta di Mattia Del Zotto, 27 anni. Al ragazzo viene contestato anche il tentato omicidio di ulteriori 5 persone (i nonni materni, il marito della zia deceduta, un’altra zia e una badante dei nonni paterni). Secondo la procura, i delitti sarebbero stati premeditati.

Giovanni Battista Del Zotto, la moglie Gioia Maria Pittana e la figlia Patrizia erano morti all’inizio di ottobre. In seguito altre cinque persone sono state avvelenate dal tallio tra cui coniugi Alessio Palma, 83 anni, e Maria Lina Pedon di 81, genitori di Cristina Palma e suoceri del 55enne Domenico Del Zotto (figlio e fratello delle prime vittime) ricoverati a metà novembre con gli stessi sintomi da avvelenamento da tallio.

La miscela incriminata è stata trovata in casa dell’ultima coppia finita in ospedale, i coniugi Palma-Pedon, suoceri di un altro figlio dei Del Zotto, Domenico, l’unico, assieme alla moglie, a non essere mai stato contaminato.

Nell’abitazione i carabinieri di Nova Milanese avevano sequestrato la terrina nel corso dell’ultimo sopralluogo, per farla analizzare dagli esperti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, con sede a Torino. Al termine dell’accertamento, i chimici hanno riscontrato la positività al tallio in quantità superiore alla soglia minima di sicurezza.