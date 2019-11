MONZA – Ha sorpreso il ladro in casa e quello gli ha sparato, colpendolo a una gamba e poi è scappato. E’ successo nel pomeriggio di lunedì 25 novembre. Il proprietario di casa, 27 anni, è stato aggredito nella sua villetta a Nova Milanese (Monza). A dare l’allarme è stato un vicino che, udito lo sparo, ha chiamato i carabinieri.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato il giovane seduto a terra, sanguinante. Il 27 enne ha raccontato di essersi trovato davanti il malvivente armato che minacciandolo gli chiedeva denaro contante che lui non aveva.

Dopo avergli sparato a bruciapelo tanto che il proiettile gli ha trapassato la gamba, l’aggressore è fuggito impossessandosi di un marsupio, contenente i documenti personali e il telefono cellulare della vittima. Trasportato in ospedale in codice rosso, il giovane non versa in gravi condizioni ed è stato medicato.

Fonte: Ansa