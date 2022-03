Novara, aspettava un trapianto ma non ce l’ha fatta: morto il calciatore 26enne malato di leucemia

Da tempo aspettava un trapianto ma non ce l’ha fatta. E’ morto Alessandro Grazioli, il calciatore 26enne di Briona, in provincia di Novara. Il 26enne era in attesa di trapianto di midollo osseo perché affetto da leucemia mieloide acuta.

La sua vicenda qualche settimana fa aveva commosso l’Italia

La sua vicenda era rimbalzata sui social dopo l’appello lanciato tramite la pagina Facebook dall’associazione Admo di Borgomanero per trovare un donatore di cellule staminali. Il giovane si è spento oggi, venerdì 4 marzo, all’ospedale di Bologna, dove era ricoverato da due settimane, in attesa del trapianto. I primi sintomi si erano manifestati lo scorso ottobre.

L’appello sui social

“Alessandro ci ha messo la faccia – questo l’appello che era stato lanciato su Facebook – tu mettici il midollo! Se hai un’età fra 18 e i 35 anni, pesi più di 50 chili e sei in buona salute, puoi iscriverti al Registro e verificare la compatibilità con Alessandro e chi si trova nelle sue condizioni. Solo un donatore su 100.000 – ricordava l’associazione – risulta compatibile con un paziente in attesa: se non hai queste caratteristiche aiutaci a cercare nuovi donatori, per Alessandro e per tutti gli altri”.

Laureato in Economia e Commercio, Alessandro giocava a calcio in Promozione nella squadra del Sizzano, di cui era il capitano. A ottobre il calciatore scoprì di essere malato.

Gli stessi compagni di squadra si erano sottoposti a un prelievo di sangue per vedere le eventuali compatibilità di donatori.