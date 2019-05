ROMA – Un bimbo sfugge ai genitori che stavano cenando in un ristorante di Novara e poi cade in un laghetto. E ora il bambino, di 5 anni, è gravissimo. Tutto è successo nella tarda serata di ieri, sabato 18 maggio.

Il bambino, come racconta Cristina Palazzo di “Repubblica”, era con i genitori in un ristorante in via della Gelata, vicino al santuario di Santa Maria della Gelata quando, poco dopo la mezzanotte, è sfuggito alla vista dei parenti ed è scivolato nelle acque del laghetto di Soriso.

Il bambino è stato rianimato sul posto ed è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgomanero. Poi il trasferimento a Novara. Fonte: La Repubblica.