Novara, prof non indossa la mascherina in classe. La preside chiama i carabinieri (Ansa)

A scuola a Novara, al liceo scientifico Antonelli, un prof non indossa la mascherina in classe. E la preside chiama i carabinieri

Il prof è in classe senza mascherina, la preside lo riprende e alla fine chiama i carabinieri. E’ accaduto a Novara, al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana.

Qui, racconta Novara Today, mercoledì 30 settembre un insegnante si è rifiutato di indossare la mascherina in classe, durante la lezione.

La discussione tra prof e preside

Secondo quanto riferito dal quotidiano online, all’invito della dirigente scolastica il docente avrebbe ribattuto dicendo che non c’era bisogno della mascherina rispettando le distanze. E a quel punto la preside ha chiamato i carabinieri. Sul posto, scrive Repubblica, è arrivata anche la Digos, insieme alla pattuglia dei militari.

La lettera della preside

Nel pomeriggio la preside ha inviato una lettera ai genitori per spiegare che cosa fosse accaduto: “Gentili genitori scrivo questa comunicazione per tranquillizzare gli studenti e le famiglie sull’accaduto di oggi. Si è verificato un diverbio tra la scrivente e un docente che non rispettava le regole del protocollo Anticovid della scuola. A tal motivo sono state avvisate le autorità competenti a tutela della salute di studenti e lavoratori”. (Fonte: Novara Today)