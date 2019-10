NOVARA – Caccia all’uomo nelle campagne intorno alla città di Novara: un uomo armato di un machete sta seminando il panico nella zona intorno al casello autostradale di Novara Est. Per cercarlo si sono mobilitati carabinieri, polizia di Stato e polizia locale.

Ad avvistare l’uomo, era stata una pattuglia della polizia stradale, che, vedendo il soggetto passare in autostrada a piedi e armato, gli si è avvicinata per fermarlo. L’uomo è scappato: immediato l’allarme e immediate le ricerche, che al momento non hanno ancora dato frutto. (Fonte: Agi)