Novellara, 18enne pakistana scomparsa: riprendono le ricerche. Indagati madre, padre, zio e due cugini

Riprendono in mattinata a Novellara nella Bassa Reggiana le operazioni di ricerca di Saman Abbas, la diciottenne di origine pachistana scomparsa da circa un mese, che denunciò i genitori opponendosi a un matrimonio combinato. Sul caso indagano i carabinieri ed è aperto un fascicolo per omicidio con, al momento, cinque indagati: madre, padre, zio e due cugini.

Le ricerche si concentreranno alle spalle del capannone dell’azienda agricola dove lavoravano i familiari di Saman, e da dove in un video del 29 aprile si vedono uscire tre persone – due sono stati identificati come i cugini della ragazza – con con due pale, un secchio contenente un sacco azzurro e un piede di porco. Saranno in particolare ispezionati alcuni pozzi, canali e altre serre. Al momento senza l’impiego di unità cinofile.

Novellara, 18enne pakistana scomparsa dopo essersi opposta alle nozze forzate

La scena del video ora ha rafforzato l’ipotesi che la ragazza possa essere stata uccisa.

“Saman è arrivata qui nel 2016, all’età di 14 anni, per ricongiungimento familiare col padre che lavora in un’azienda agricola del posto da 10 anni. Ha conseguito la licenza media, poi non ha proseguito gli studi. Non avendo grandi rapporti sociali, le ricerche sono più difficili”.

Queste le parole di Elena Carletti, sindaca di Novellara. “Sappiamo che le era concesso possedere un telefonino e ci risulta avesse un profilo Instagram. I nostri servizi sociali hanno provato a contattarla, ma nulla da fare”.