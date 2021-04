Novellara: entra nel bar e spara alla gamba all’ex titolare. Ferito in ospedale, non è in pericolo di vita (foto Ansa)

Novellara, un uomo entra nel Bar Cristal in via Lelio Orsi della cittadina della Bassa Reggiana, provincia di Reggio Emilia, e sferra un pugno alla cassiera del bar. L’uomo se la prende poi con l’ex titolare del bar di origini albanesi presente in quel momento all’interno e gli spara ad una gamba prima di scappare via a bordo di un suv nero.

L’uomo ferito viene soccorso e portato in ospedale al Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni non sono gravi e non è in fin di vita. Anche la donna viene soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti.

Novellara, sparatoria al bar: Carabinieri cercano movente

I Carabinieri della locale stazione indagano sull’accaduto. I militari sono alla ricerca dell’aggressore: si tratta di un uomo di 36 anni pregiudicato. Stessa età ha anche l’uomo che ha ricevuto il colpo di pistola. Alla base della lite vi sarebbero motivi legati alla gestione economica del bar, secondo quanto scrive l’Ansa. L’uomo, nella sua furia non ha risparmiato nemmeno la cassiera.

Novellara, l’uomo che ha sparato era in compagnia di un altro uomo?

L’uomo che ha sparato, secondo quanto scrivono i siti locali, era in compagnia di un altro uomo. In tutta la zona sono stati intanto disposti dei posti di blocco per cercare l’aggressore (o gli aggressori). Al vaglio dei militari ci sono le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza presenti in zona.