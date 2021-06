Novellara, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un sacco di mangime di 12 quintali

Un operaio, Roberto Romitti è morto a Novellara schiacciato da un sacco di mangime di 12 quintali caduto da un muletto. L’incidente sul lavoro si è verificato nel capannone di un’azienda a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Località diventata tristemente nota nelle cronache degli ultimi mesi per via dell’uccisione di Saman Abbas.

Novellara: operaio morto schiacciato da un sacco di mangime

L’uomo, un 58enne residente a Reggiolo, è stato travolto dal grosso carico. Alcuni dipendenti hanno allertato immediatamente il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e il personale del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Ausl di Guastalla che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, la quale ha aperto un’inchiesta.

Roberto Romitti lavorava in una azienda di mangimi

Il sito Reggionline, che ha fornito l’identità della vittima, spiega che Roberto Romitti lavorava nell’ “azienda, nata negli anni 80, specializzata nella commercializzazione di materie prime ed additivi destinati all’industria mangimistica”.