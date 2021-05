Novellara: Saman Habbas, 18enne pachistana scomparsa dopo no a matrimonio combinato. L’hanno uccisa?

Saman Habbas, pachistana di 18 anni, è scomparsa a Novellara (provincia di Reggio Emilia). Si era opposta alle nozze combinate organizzate dalla sua famiglia. Si teme possa essere stata uccisa. Infatti si indaga per omicidio. La ragazza è scomparsa da un mese

Saman Habbas scomparsa a Novellara dopo aver rifiutato il matrimonio combinato

Saman si era opposta a un matrimonio combinato, denunciando i suoi genitori. Gli inquirenti mantengono forte riserbo, ma è possibile vi siano alcuni indagati, tra i familiari. Le indagini sono seguite dai carabinieri del comando provinciale reggiano, coordinati dalla Procura. I genitori sarebbero tornati da poco tempo d’urgenza in Pakistan.

Saman, dopo la denuncia, era stata collocata in una struttura protetta, poi una volta maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara, nella Bassa reggiana. La giovane, all’epoca ancora minorenne, si era rivolta ai servizi sociali. E i genitori, marito e moglie di 43 e 46 anni, erano stati denunciati a gennaio dai militari con l’accusa di costrizione o induzione al matrimonio, dopo aver tentato di combinare le nozze islamiche della figlia con un cugino connazionale.

Un evento che era già stato fissato per il 22 dicembre, con biglietti aerei acquistati il 17 dicembre. Ma la ragazza non ha condiviso questo progetto e aveva raccontato tutto agli assistenti sociali del Comune, che hanno poi segnalato tutto agli inquirenti.

Saman era scappata di casa ed era andata in Nord Europa

Da quando era tornata a casa si era già allontanata per qualche settimana in Nord Europa, per poi fare ritorno. Ma questa volta la sua sparizione è diventata sempre più sospetta. Stando alle testimonianze raccolte dagli investigatori, i genitori sarebbero tornati recentemente e in fretta in patria. Millantando un presunto problema familiare.

I genitori sono tornati in Pakistan, ma Saman non era con loro

Ma la ragazza, da accertamenti fatti anche con gli aeroporti, non è partita con loro. Per questo è stata avviata la macchina delle ricerche intorno alla zona, con elicotteri e cani. E fin da subito non si è esclusa alcuna ipotesi. A destare allarme era stata la mancanza di una denuncia della scomparsa e il contestuale allontanamento improvviso della famiglia

. Ecco perché le forze dell’ordine hanno voluto fare luce sull’accaduto e fugare ogni dubbio. Ora non si esclude che per rintracciare i sospetti si debba ricorrere a rogatorie internazionali. Si continua anche a cercare la giovane, ma nelle ultime ore sarebbero emersi elementi che fanno pensare a chi indaga che possa aver fatto una brutta fine.