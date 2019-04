NOVENTA VICENTINA (VICENZA) – E’ finito con la sua vecchia Fiat 500 in un canale pieno d’acqua: solo la testa era rimasta fuori dall’abitacolo. I vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo, ma adesso è in condizioni gravi in ospedale.

L’incidente è avvenuto mercoledì mattina, 17 aprile, in via Saline a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. L’automobilista ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare ed è finito nel fossato che costeggia la strada, quindi contro un terrapieno di cemento, rimanendo immerso nell’acqua stantia usata per l’irrigazione, bloccato all’interno dell’auto, con solo la testa fuori, rischiando di annegare. Per fortuna i soccorsi sono arrivati poco dopo e sono riusciti a liberarlo in breve tempo.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno tagliato la cappotta dell’auto e il volante e sono riusciti così a liberare il conducente, che è stato quindi posizionato su una barella spinale e issato a bordo strada. Qui i sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e portato, in stato di ipotermia, in ospedale in elicottero.

Attualmente l’automobilista si trova ricoverato all’ospedale San Bartolo di Vicenza: le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto è arrivata anche la polizia locale per i rilievi. (Fonti: Fanpage, Vicenza Today)