Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Novi Ligure (Alessandria), in un incidente stradale, mentre in motorino stava andando a scuola. Secondo una prima ricostruzione il ciclomotore del giovane si è scontrato con un’auto Skoda, proveniente dalla corsia opposta e guidata da una donna, che ha svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio. Il 15enne è finito sbalzato contro un cancello. Il casco integrale, nonostante fosse indossato e allacciato correttamente, ha ceduto e lo studente ha battuto la testa. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La conducente dell’auto si è subito fermata per prestare il primo soccorso. Poi ha spiegato ai carabinieri, che indagano sull’accaduto, di non essersi accorta del motorino.

