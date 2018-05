ALESSANDRIA – Ha avuto una sofferenza alla nascita e ha riportato una tetraparesi spastica. Dopo 12 anni, la Asl è stata condannata a pagare un risarcimento da 1 milione di euro alla famiglia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Il cordone ombelicale del piccolo si è attorcigliato intorno al collo provocando un arresto cardiaco nell’ospedale di Novi Ligure, una situazione che secondo i periti sarebbe stata evitata con un parto cesareo.

Carlotta Rocci su Repubblica scrive che l’accordo per il risarcimento è stato raggiunto davanti al giudice tra l’Asl e la famiglia del bambino, ma non è mai stata avviata una inchiesta penale poiché quando i genitori si sono mossi per avere giustizia i termini della prescrizione erano già scattati: