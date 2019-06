ALESSANDRIA – Tragico incidente sulla strada Provinciale 35 all’altezza di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Lo scontro tra una moto e un’auto è stato violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto il 27 giugno.

Secondo una prima ricostruzione, la moto stava percorrendo la provinciale 35 quando si è scontrata contro una vettura. Per il centauro nonostante i soccorsi del 118 tempestivi non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri indagano per ricostruire l’accaduto.