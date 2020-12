Novilara, taglia la gola alla moglie prima di gettarsi dalle mura del borgo. Era appena uscito di galera

Novilara, taglia alla gola alla moglie, l’ennesimo di una lista infinita di femminicidi. Poi si è gettato dalle mura del borgo. Solo ieri, vicino Modena, un uomo ai domiciliari con l’accusa di aver ucciso la moglie, si è tolto la vita.

A Novilara, l’uomo è morto precipitando sulla strada sottostante, inutili i soccorsi. I carabinieri si sono accorti della morte violenta della donna quando sono andati a casa per avvertire la famiglia.

Novilara, taglia la gola alla moglie prima di suicidarsi

Si tratta di un 44enne marocchino. Pluripregiudicato. Fino a 15 giorni fa, prima del rilascio, era in carcere per spaccio di droga. Ma sul suo conto pendevano altre denunce in passato per violenze domestiche.

Della moglie, invece, si sa che aveva 41 anni. Era originaria della Sardegna. I carabinieri si sono accorti della morte violenta della donna quando sono andati a casa, in Strada Sant’Egidio, per avvertire la famiglia.

La coppia aveva due figli che nel momento della tragedia si trovavano a scuola. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell’ordine, anche la Dott.ssa Silvia Cecchi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. (fonte Ansa)