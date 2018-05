MILANO – Sarebbe dovuta partire da Milano, dove vive, e volare in Bangladesh, sua terra d’origine, per andare a sposarsi. A soli 10 anni. Il padre aveva combinato le nozze con un 22enne. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma il coraggio della madre, Malijka, ha evitato che tutto ciò avvenisse.

La donna infatti, secondo quanto riporta Il Giorno, dopo l’ennesimo litigio con il marito ha deciso di strappare il suo passaporto e quello della figlia: poi ha presentato denuncia nei confronti dell’uomo per maltrattamenti in famiglia. E’ stata ascoltata in audizione protetta dai giudici, ai quali ha raccontato la sua storia: sposatasi in Bangladesh giovanissima con l’uomo scelto dai suoi genitori, era stata lasciata ancora incinta dal marito, che era venuto in Italia.

Dopo quasi dieci anni l’uomo era tornato in patria a prenderla, e a portare lei e la figlia a Milano. Tenendole chiuse in casa, a studiare il Corano. Poi, la decisione di rimandare la figlia in Bangladesh per sposarsi, che ha visto la madre ribellarsi una volta per tutte.

L’uomo, che si sarebbe recato in Questura e al consolato per ottenere un duplicato dei passaporti, nega tutto: anche le tante vessazioni denunciate dalla moglie.