Nubifragio a Formia, esonda un torrente: fiume di fango travolge tutto VIDEO

Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio, 29 settembre, a Formia (Latina), in particolare la frazione collinare di Santa Maria La Noce, dove è esondato un torrente, il Rio Fresco. Nei video girati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano “aiutateci”, “aiuto”. In altri video si vedono strade allagate dal fango, e alcune auto parcheggiate tra la melma.

Nubifragio e valanga di fango a Formia

E’ cominciata la conta dei danni a Formia a causa della pioggia caduta. La strada del quartiere di Vindicio è parzialmente sommersa di acqua e fango, ma la situazione drammatica è quella verificatasi nella località di Santa Maria La Noce: secondo prime testimonianze la strada principale che conduce alla località collinare formiana, nella parte superiore, è piena di pietre e detriti che sarebbero stati trasportati dal maltempo sull’asfalto coinvolgendo anche auto in sosta che, chiaramente, sono rimaste danneggiate.

Una valanga di acqua e detriti, come è possibile apprendere attraverso alcuni video condivisi sui social, che ha fatto vivere attimi di puro terrore ai residenti. Al momento si registrano danni a cose, anche se non è dato sapere ancora con precisione quale sia la gravità della situazione e se ci siano danni relativi anche a persone, ma fango e resti la fanno da padrona. Sul posto, secondo quanto risulta da alcune indiscrezioni, sarebbe corso il sindaco Gianluca Taddeo, mentre si sta già mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Tromba d’aria sulla costa Pontina

La pioggia battente, che ha imperversato tutta la giornata lungo la costa Pontina e nell’entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Al momento, eccetto alcuni tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l’area, alberi e rami caduto, i Vigili del fuoco non segnalano feriti o dispersi.