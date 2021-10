Un poliziotto ha soccorso e messo in salvo un 67enne che era rimasto bloccato all’interno della sua auto in via Etnea a Catania che si era trasformata in un fiume in piena per il nubifragio.

L’auto bloccata a Catania

Il salvataggio è stato reso noto dalla Questura. La vettura, trascinata dall’acqua, era rimasta incastrata nella parte posteriore tra il marciapiede ed un palo della segnaletica stradale, a poche decine di metri dalla Questura. Gli operatori della Sala Operativa si sono accorti dell’anziano dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Una situazione di pericolo in cui si trovava l’automobilista e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il poliziotto che salva la vita all’anziano

Un sovrintendente della squadra mobile, in attesa di iniziare il turno pomeridiano, è uscito dalla Questura e ha trovato il conducente impaurito ed impossibilitato a scendere. A causa della forza dell’acqua che gli impediva l’apertura degli sportelli dall’interno. Il poliziotto è salito a bordo della sua autovettura, un potente fuoristrada e ha raggiunto il veicolo incastrato. Si è legato a una lunga corda, ha attraversato il fiume d’acqua e ha tirato fuori dall’abitacolo l’uomo. Poi lo ha cinturato con le braccia dal torace per evitare che il forte flusso dell’acqua lo facesse cadere trascinandolo via. Quindi lo l’ha fatto salire sulla sua auto, mettendolo in salvo.