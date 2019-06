TORINO – Disagi a Torino, a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto poco dopo le 15 di venerdì 21 giugno sulla città. La pioggia e la grandine hanno paralizzato buona parte del capoluogo, con l’acqua che ha invaso le strade e, soprattutto, i sottopassi, molti dei quali chiusi al pubblico.

Disagi anche al comando della polizia municipale di San Mauro, comune alle porte di Torino. I garage si sono allagati e si sono accumulati oltre 40 centimetri di grandine. Il comando era stato inaugurato nel 2016.

Chiuso al traffico, perché allagato, il sottopasso di corso Regina Margherita, all’altezza di Porta Palazzo, e lungo Stura Lazio. Lunghe code si sono formate in corso Cairoli. Un albero è caduto in corso Re Umberto, all’altezza del civico 41. In corso Peschiera, sempre a causa di un albero crollato è sospesa la circolazione dei tram 15 e 16.

Sono inoltre chiuse le banchine della metro delle stazioni di Vinzaglio e Porta Susa in direzione Lingotto: la linea è attiva ma l’acqua ha allagato la zona destinata all’attesa dei passeggeri. In zona Sassi un blackout ha lasciato senza luce diverse abitazioni. Tombini allagati in corso Inghilterra, ma tra le più interessate dalla grandine soprattutto la zona di Barriera Milano dove un manto bianco ha coperto le strade. Allagata anche la piscina Cecchi. La Protezione civile, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale stanno monitorando la situazione.

All’origine del maltempo è una perturbazione di origine atlantica che sta colpendo in tutta la Regione Piemonte. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) ha infatti emanato una allerta gialla sul medio-alto Piemonte per le giornate di oggi, venerdì 21 giugno e domani, sabato 22. (Fonte: Ansa).