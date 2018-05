ROMA – Il nubifragio che ha colpito la Capitale Roma nel pomeriggio di oggi, martedì 9 maggio, ha provocato allagamenti un po’ ovunque mandando il traffico in tilt. Il Messaggero pubblica delle immagini dei disagi, che si sommano a quelli di ieri 8 maggio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] quando la capitale era stata colpita da un violentissimo nubifragio.

Forse a causa del maltempo, un grosso pino è caduto schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Non si segnalano feriti. L’area verde è stata momentaneamente chiusa. Ieri in viale Africa, all’Eur, un enorme pino è crollato proprio davanti all’istituto Arangio Ruiz, e un altro albero è caduto in via Carlo Felice sui binari del tram provocando rallentamenti sulla linea 3.

Il maltempo colpisce pesantemente anche Orte, importante snodo ferroviario e stradale che si trova nel Lazio, al confine con l’Umbria. I binari e la stazione della cittadina in provincia di Viterbo sono stati allagati dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina nel pomeriggio.

Diversi utenti stanno postando sui social foto e video di treni allagati all’interno delle carrozze e dei binari coperti dall’acqua. Anche il sottopassaggio della stazione è off limits. Box, garage, sottoscala e scantinati sono stati allagati e molte auto si sono ritrovate ad avere le ruote coperte dall’acqua. Alcuni abitanti della cittadina sono rimasti senza corrente elettrica.

E a causa degli allagamenti, verso le 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee convenzionale e Alta velocità Roma-Firenze è rallentata, in direzione Firenze. I treni in viaggio, nel tardo pomeriggio hanno registrato ritardi fino a 60 minuti.