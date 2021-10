Nubifragio Sicilia e Calabria: oggi una tregua, ma da giovedì tornano le piogge torrenziali

Ancora nubifragi in Sicilia e in Calabria dopo che lunedì e martedì le piogge hanno colpito e allagato diverse città e paesi. Oggi ci sarà una piccola tregua ma da giovedì ancora elevato da giovedì piogge torrenziali e quasi incessanti colpiranno le due regioni almeno fino a venerdì e parte di sabato. Il ciclone mediterraneo, che è posizionato sul Mar di Sicilia e si sta muovendo verso il Mar Ionio influenzerà quindi pesantemente il tempo su queste regioni per tutta la settimana.

Previsioni meteo Sicilia e Calabria

Sarà però da giovedì, informa Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, “che il vortice ciclonico responsabile del maltempo anziché dirigersi verso levante salirà verso la Sicilia. Dando inizio a una nuova ondata di maltempo ancora una volta su gran parte dell’isola e sulla Calabria ionica”.

E nel resto d’Italia?

Intanto con l’avvento del weekend che darà inizio alle festività di Ognissanti, una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia cominciando a interessare il Nordovest nella giornata di domenica. Ma sarà lunedì 1 novembre che il fronte perturbato riuscirà a espandersi a gran parte del Nord e delle regioni tirreniche centrali.