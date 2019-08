NUORO – Attentato incendiario nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni di un carabiniere a Nuoro. La sua auto, una Peugeot 208, è stata data alle fiamme nel capoluogo barbaricino in via Asiago dove era parcheggiata. L’incendio sarebbe di natura dolosa anche se in un primo momento sembrava legato ai roghi che stanno devastando la zona. Sul posto per sedare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale. Sull’accaduto indaga la Questura di Nuoro guidata dal dirigente Silvio Esposito.

E’ stata infatti un’altra notte di fuoco nel Nuorese quella tra mercoledì e giovedì, in particolare a Nuoro dove un incendio ha aggredito la pineta di “Ugolio” il polmone verde della città. Il rogo si è sviluppato dopo la mezzanotte e sono state necessarie quattro squadre a terra dei vigili del fuoco che hanno lottato per tutta la notte contro le fiamme.

La presenza del forte vento di maestrale ha favorito l’avanzare delle fiamme che solo alle prime luci del mattino sono state circoscritte, anche con l’ausilio di un elicottero della base del Corpo Forestale di Farcana. L’incendio nel capoluogo barbaricino non è stato l’unico episodio nel territorio: le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e di bosco anche nei territori di Orgosolo, Torpé, Siniscola e Tortolì. (Fonte Ansa).