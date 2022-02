Momenti di panico nella mattinata di martedì 8 febbraio a Nuoro, dove una gru è crollata a pochi passi da una scuola elementare. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15, poco prima del suono della campanella.

Pericolo scampato per un soffio per le decine di bambini che di lì a breve sarebbero usciti da scuola, al termine delle lezioni. La gru si trovava in via Malta, dove una impresa edile è impegnata nella ristrutturazione della facciata di una casa.

Crolla gru a Nuoro: 2 feriti

Nel crollo sono rimasti feriti due operai, entrambi accompagnati all’ospedale San Francesco per le cure e i controlli del caso. Hanno riportato lievi traumi e la loro vita non è in pericolo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ ordine per i rilievi e l’accertamento di eventuali responsabilità. Poco dopo i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro hanno rimosso il pesante macchinario.