Nuoro, rapina in banca: fingono di essere clienti, poi svuotano le casse. Fuga a piedi, ricerche in corso (foto ANSA)

Una rapina è stata compiuta questa mattina, lunedì 9 maggio, a Nuoro nella filiale della Banca nazionale del Lavoro, in via Manzoni. Verso le 10, due uomini con la mascherina sul volto e cappellino in testa sono entrati nell’istituto di credito attraverso il bussolotto all’ingresso, fingendosi normali clienti, ma poi si sono fatti consegnare i contanti dall’impiegato. Ottenuto il denaro i due sono fuggiti facendo perdere per ora le proprie tracce.

Rapina in banca a Nuoro, banditi in fuga

Il bottino non è stato quantificato e non è ancora certo se i malviventi fossero armati e se si trattasse di armi giocattolo, visto che il sistema di sicurezza non ha rilevato nulla all’ingresso. Immediato l’allarme al 113 dato dagli impiegati della banca subito dopo il colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Nuoro che in queste ore stanno sentendo i dipendenti e qualche cliente presente al momento della rapina. Gli agenti passeranno al setaccio anche le telecamere posizionate sia all’interno che all’esterno dell’istituto di credito.