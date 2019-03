NUORO – Ha fatto irruzione in casa della ex moglie che trascorreva la domenica in compagnia del suo nuovo compagno e ha fatto fuoco sulla coppia, uccidendo lei e ferendo gravemente lui. E’ caccia all’uomo a Nuoro, dove una donna di 49 anni, Romina Meloni, è stata trovata ormai senza vita in casa, dai carabinieri accorsi sul posto.

L’attuale compagno della vittima, Gabriele Fois, anche lui di 49 anni, è invece ricoverato in gravissime condizioni nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo sulle indagini, ma sarebbero già sulle tracce del presunto assassino. L’uomo, che sarebbe un agente della Polizia Penitenziaria, è in fuga da poco prima delle 17. Si chiama Ettore Sini, 49 anni originario di Bono (Sassari). Carabinieri e Polizia lo stanno cercando in tutta la provincia.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i vicini di casa a chiamare il 112 dopo aver sentito delle urla nell’abitazione della donna e subito dopo degli spari da arma da fuoco. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto insieme con il personale medico del 118, per la donna non c’era più niente da fare. Era in condizioni gravissime, invece, l’attuale compagno della donna, ridotto in fin di vita da diversi colpi di pistola. (fonte: Ansa)