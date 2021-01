Nuove Faq governo sul Dpcm e concetto di congiunti fuori regione: fidanzati o solo conviventi?

Nelle nuove Faq del governo sul Dpcm c’è il dubbio dei congiunti fuori regione. Infatti tra le possibilità di spostamento c’è quella di andare a fare visita ai congiunti. Ma questo vale anche per i fidanzati o solo per i conviventi? Chi stabilisce il grado di congiunzione? Su questo il governo si è mantenuto nebuloso. Forse volutamente.

La questione dei congiunti è una delle più dibattute dall’inizio della pandemia. Dopo il lockdown, con il primo allentamento del 4 maggio, il termine congiunti era entrato nel vocabolario comune. Meglio, nell’immaginario collettivo di un popolo che si chiedeva: ma chi è congiunto? Sicuramente i parenti. Di certo i coniugi. Ma fidanzati, compagni, partner e tutte quelle categorie la cui unione non è “istituzionalizzata”?

L’esperienza ci racconta che alla fine si è chiuso quasi sempre un occhio e chi controlla ha usato il buon senso. Ma questo non mette al sicuro, il pignolo è sempre dietro l’angolo. Per questo la gente cerca, vuole capire cosa fare e cosa no.

Nuove Faq governo: i fidanzati fuori regione possono vedersi o no?

A rigor di logica, i fidanzati che abitano in due regioni diverse non possono vedersi. Questo perché non c’è modo per dimostrare la loro unione da un punto di vista burocratico/amministrativo. I coniugi possono dimostrare di essere congiunti. Anche i conviventi possono (hanno la stessa residenza). Ma i fidanzati potrebbero mentire, bluffare.

Questo vuol dire che se decido di sfidare la sorte e andare a trovare un fidanzato o una fidanzata che abita altrove sarò fermato e sanzionato? Questo non è detto. Ma questo dei congiunti resta un bel dilemma che nemmeno le tanto attese Faq sul sito del governo sono state in grado di risolvere.

