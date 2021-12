Dal Super Green Pass alla quarantena per contatto con un positivo: quali sono le nuove misure anti Covid e quando scattano. Oggi, venerdì 31 dicembre, entra in vigore il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso per frenare l’impennata di contagi dovuta alla variante Omicron.

Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ed emanato il provvedimento che, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 30 dicembre, entra in vigore già da oggi.

Non tutte le misure però sono attive da oggi e fino a quando vanno rispettate? Ecco il calendario.

Calendario regole Covid, misure dal 28 dicembre 2021

Già dal 28 dicembre 2021 è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e al chiuso in tutta Italia. Sui mezzi a lunga percorrenza e sui trasporti pubblici locali è obbligatorio usare la Ffp2.

E’ poi necessario avere il super green pass, quello per vaccinati o guariti, per accedere a tutta una serie di servizi e strutture. Attualmente serve per le seguenti attività:

Ristoranti e bar al chiuso anche per consumazione al banco

Piscine, palestre e sport di squadra

Musei e mostre

Centri benessere

Centri termali (eccetto livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)

Parchi divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia)

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Calendario regole Covid, misure dal 31 dicembre 2021

Cambiano a partire proprio da oggi, 31 dicembre, le regole per la quarantena per chi ha avuto contatto con un positivo.

Se vaccinati con tre dosi, guarito o con il richiamo da meno di 120 giorni non serve più la quarantena ma va osservata una autosorveglianza: fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione va indossata la Ffp2; al quinto giorno, in caso di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Se vaccinati da più di quattro mesi servono 5 giorni di quarantena, con obbligo di tampone negativo al termine dell’isolamento.

Se non vaccinati resta la quarantena di 10 giorni.

Dal 31 dicembre cambia inoltre la capienza degli impianti sportivi: si torna al 50% per gli stadi e tutti quelli all’aperto, ridotta al 35% per i palazzetti al chiuso.

Calendario regole Covid, misure dal 10 gennaio 2022

Dal 10 gennaio 2022 scatta infine l’estensione del super green pass. Oltre che per le cose sopra elencate, servirà essere vaccinati o guariti per accedere ai seguenti luoghi: