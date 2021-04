Nuovi colori delle regioni da lunedì 3 maggio: Sardegna verso zona arancione, Puglia zona gialla

Nuovi colori delle regioni da lunedì 3 maggio. Siamo arrivati a giovedì, quindi manca un giorno al cambio colore ufficiale. All’ormai solito monitoraggio del venerdì che precede l’ordinanza del ministro Speranza. I dati degli ultimi giorni inducono a pensare a due cambi colore. La Sardegna dovrebbe tornare in zona arancione e la Puglia in zona gialla.

Nuovi colori delle regioni da lunedì 3 maggio: Puglia verso la zona gialla

La Puglia va verso la zona gialla. La regione, che solo due settimane fa era ancora in zona rossa, ha dati che migliorano di giorno in giorno. In particolare è diminuita la pressione sugli ospedali. I positivi al Coronavirus che sono assistiti nelle strutture sanitarie sono oggi 1.916, dopo che per diverse settimane il livello si è mantenuto sopra i 2.100 ricoveri.

Calo “certificato” anche dal report Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Per la prima volta dopo due mesi, il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive è sceso sotto la soglia del 40% e, infatti, in questo momento è al 39%, 10 punti in meno rispetto al picco del 49% toccato domenica 18 aprile. E’ in calo il tasso di occupazione anche nei reparti di Medicina Covid (malattie infettive e pneumologia) ma la discesa è più lenta. Attualmente è pari al 46%, contro il picco del 51% di sabato 17 aprile.

Zona gialla 3 maggio: confermate Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise

La Puglia dovrebbe raggiungere le altre regioni che sono già in zona gialla dal 26 aprile. Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise. In queste regioni è già cominciato l’allentamento delle restrizioni. Per esempio i ristoranti sono aperti anche la sera (all’aperto) e sono ricominciati gli sport all’aperto (anche di contatto, come il calcetto).

Sardegna verso la zona arancione con Calabria, Sicilia e Basilicata

La Sardegna potrebbe tornare in zona arancione da lunedì 3 maggio. La regione ha vissuto una parabola particolare. A inizio marzo era l’unica regione in zona bianca. Poi il peggioramento dei dati, fino alla zona rossa dopo Pasqua. Negli ultimi giorni la situazione è leggermente migliorata, ma siamo ancora a livelli di guardia. Ma i numeri attuali potrebbero bastare ad abbandonare la zona rossa (attualmente la Sardegna è l’unica in questa fascia). E raggiungere così Calabria, Sicilia e Basilicata che dovrebbero confermarsi arancioni.

Valle d’Aosta in bilico tra zona rossa e zona arancione

La Valle d’Aosta, attualmente in zona arancione, vede lo spettro della zona rossa.Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 37 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta a fronte di 183 persone sottoposte a tampone. Da segnalare anche un decesso che porta a 455 il numero totale delle vittime.

E’ quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 750, 33 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 57, di cui otto in terapia intensiva. I guariti sono 69.